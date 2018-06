Témara: une infirmière tabassée par une patiente

Le procureur du roi et la gendarmerie royale ont enfin réagi à l’agression de la jeune femme et de son chauffeur dans la commune de Jemaât Shim, à Safi,

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK