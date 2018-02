Témara: ce qui a été découvert dans un garage de voleurs de voiture

Les premiers éléments de l’enquête ont démontré que les éléments du réseau volaient des voitures, falsifiaient les plaques et le nombre du châssis avec la complicité d’un taulier. Ce dernier a également été arrêté après la saisie, dans son garage, de dix voitures recherchées, et qui ont été volées de Témara, Salé et Mahdia.

Le leader du réseau, aux antécédents judiciaires, a été arrêté à bord d’une voiture portant de fausses plaques d’immatriculation. Après inspection du véhicule, la police a saisi des documents de changement de propriétaires, d’accessoires et de clés de voitures de différentes marques. Au garage de l’immeuble où résidait le mis en cause, une voiture, recherchée depuis plusieurs mois, a été retrouvée avec des plaques d’immatriculation truquées.