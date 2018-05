Témara: arrêtée pour avoir filmé des clientes nues dans un hammam

La police de Kénitra a arrêté deux individus pour une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

La mise en cause a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et les investigations techniques se poursuivent pour élucider les circonstances de cette affaire.

Selon la DGSN, les investigations et les expertises techniques effectuées par les services de sécurité compétents après la publication sur Internet d’une vidéo montrant des femmes nues dans un bain maure ont permis l’identification de la femme soupçonnée d’avoir filmé ces séquences et son arrestation vendredi à Témara.