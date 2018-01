Télévision: voici les programmes les plus regardés par les Marocains

Télévision – MarocMétrie a élaboré un rapport contenant les parts d’audience de chaque chaîne de télévision nationale, en classant les émissions, talkshow et séries préférées des Marocains.

En ce qui concerne la chaîne Al Aoula, en première position en retrouve la série comique de Hassan El Jem, « Moummou Aynia », littéralement la prunelle de mes yeux, qui a fait plus de 3 millions de téléspectateur le 3 janvier dernier. En deuxième et troisième position on retrouve le journal télévisé en langue arabe et la météo, avec respectivement 3 millions et 2,9 millions de téléspectateurs.

La chaîne 2M a atteint son pic d’audience le 5 janvier grâce au feuilleton turc Samhini, avec plus de 8 millions de téléspectateurs, en faisant plus de 70,5% de part d’audience. En deuxième position, on retrouve l’émission Rachid Show, qui a fait plus de 6 millions de téléspectateurs, en ayant comme invité la chanteuse Dounia Batma. Le journal télévisé en langue arabe n’arrive qu’en cinquième position avec plus de 4 millions de téléspectateurs.

F.R.