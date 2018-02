La télé-réalité la plus rude a été tournée au Maroc (VIDEO)

Lamia Boutaleb et Messieurs, Rachid Talbi Alami, Moncef Belkhayat, Badr Tahiri, Mustapha Baitas, Mohammed Boudrika, Hamid Berrada, Youssef Chiri et Abderrahim Chatbi étaient présents à cet événement.

Par ailleurs, le quotidien affirme également que « le magnifique tronçon marocain de l’Atlas est devenu une destination touristique populaire ces dernières années. », et qu’il est possible de visiter le endroits où la télé-réalité a été tournée, pour y faire une randonnée ou encore un petit trajet en 4×4.

Pour la troisième saison, les producteurs ont choisi les chaînes montagneuses de l’Atlas marocain, comme le déclare l’un des producteurs au journal The Sun. « Le show est filmé dans le climat difficile des montagnes poussiéreuses de l’Atlas, les participants resteront dans un camp d’entraînement improvisé dans une Kasbah, ou une forteresse de 150 ans, dans les contreforts des montagnes. Des températures élevées, des paysages arides, de vastes montagnes, des canyons et des déserts les pousseront à leurs limites ».

Il se peut que vous ne connaissiez pas « SAS : Who Dares Wins » (Qui ose gagne), mais cette télé-réalité fait fureur chez nos amis anglais et un peu partout dans le monde.