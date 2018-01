Tcharmil: quatre jeunes arrêtés à Fès après un meurtre

Les investigations menées par les services de police ont permis d’identifier les quatre suspects et de les arrêter, ainsi que la saisie de certains objets volés, souligne la DGSN. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête.

Le service provincial de la police judiciaire à Fès a arrêté, dimanche matin, quatre individus aux antécédents judiciaires, pour constitution d’une bande criminelle, vol qualifié et coups et blessures ayant entrainé la mort.