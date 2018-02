Taza: prison ferme pour un enseignant accusé de viol sur mineure

Il les enfermait dans une salle au sein des locaux de l’organisation et il a été poursuivi en justice lorsque l’une des familles a découvert ce qu’il faisait subir à sa fille. Celle-ci, 7 ans à peine, a fini par tout raconter et d’autres fillettes sont sorties du silence.

