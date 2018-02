Taza: des nouvelles des 87 élèves asphyxiés au gaz

Les mêmes sources ont précisé que l’enquête est toujours en cours pour élucider les causes et les circonstances de l’accident.

Les autorités locales ont, enfin, donné des nouvelles des 87 élèves asphyxiés le 23 février au gaz à l’école Bnou Mrine, à Taza. Toutes les victimes sont saines et sauves après avoir été transportées à l’hôpital provincial où ils ont reçu les soins nécessaires. Elles ont ajouté que tous les élèves ont quitté l’établissement et leur état de santé est stable.