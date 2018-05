Task Force: ce que l’on sait sur la réunion avec le Maroc

Les Marocains, qui se portent candidats pour la cinquième fois après 1994 (USA), 1998 (France), 2006 (Allemagne) et 2010 (Afrique du Sud), seront au coude à coude avec le trio Etats-Unis-Mexique-Canada. Le Royaume n’a jamais été aussi confiant et son dossier n’a jamais été aussi solide. Des stars internationales comme Lothar Matthäus, Roberto Carlos, Lilian Thuram, El Hadji Diouf et Daniel Amokachi ont déclaré soutenir le Maroc.

Et d’ajouter que « normalement la Task Force ne fera pas barrage au Maroc, mais nous restons très prudent et il ne faut pas encore crier victoire ». « La FIFA, à travers la Task Force avait besoin de garanties pour la construction des infrastructures restantes », précise enfin notre source.