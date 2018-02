Tariq Ramadan: ce que l’on sait sur la rencontre prévue à Casablanca

Abdelali Hamieddine, membre du secrétariat général du Parti de la Justice et du Développement a-t-il été trompé par des associations proches du parti de la Lampe? Il aurait été ainsi invité par ces dernières à participer à un forum intellectuel alors qu’il s’agit, en fait, d’une rencontre de solidarité avec Tariq Ramadan, écroué en France après avoir été accusé de viol par deux femmes au moins.

Hamieddine s’est alors empressé de nier sa participation à un tel évènement, affirmant avoir accepté, au préalable, d’être parmi les intervenants à une rencontre intellectuelle en tant qu’académicien. « On a mis mon nom sur l’affiche de solidarité avec le penseur Tariq Ramadan sans me demander mon avis », assure-t-il à Le Site info. Il explique aussi son refus pour « raisons personnelles », alors que la vraie cause, croit-on savoir, est la tempête qu’a soulevée la rencontre nationale en soutien du penseur écroué.

A noter que six associations proches du PJD sont à l’origine de la tenue de cette rencontre prévue samedi dont l’objectif, disent ses initiateurs, est d’apporter « un soutien moral au penseur Tariq Ramadan, de jeter la lumière sur son affaire et de l’assister dans l’épreuve qu’il traverse ». Participeront à cette rencontre plusieurs penseurs et personnalités connues marocaines.

Larbi Alaoui