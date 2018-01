Tarfaya: La déléguée du gouvernement espagnol balaie la polémique

Pour rappel ENI, a signé un accord pour chercher du pétrole avec l’Etat marocain. Il a obtenu l’accord d’exploitation de la zone Shallow Offshore Exploration ONHYM Tarfaya, située dans les eaux de l’Océan atlantique au large des villes de Sidi Ifni, Tan-Tan et Tarfaya. Les droits d’exploration couvrent une superficie de 23.900 kilomètres carrés, avec une profondeur d’eau allant de zéro à mille mètres, et avec un potentiel d’hydrocarbures liquides en place.

Cependant, la déléguée du gouvernement, Mercedes Roldós, a déclaré que « ce sont des eaux de juridiction marocaine », avant d’ajouter que « la seule chose qui puisse être faite est de demander des informations au gouvernement marocain et de demander des garanties environnementales, mais rien de plus ».

Depuis plusieurs jours, des association et des partis politiques contestent le contrat signé entre le Maroc et la société italienne privée d’hydrocarbure ENI, lui permettant d’exploiter les gisement de pétrole dans les régions de Sidi Ifni, Tan-Tan et Tarfaya.