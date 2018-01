Tanger: un jeune homme de 22 ans condamné à perpétuité

La sentence rapportée par Aujourd’hui Le Maroc intervient suite au meurtre d’un homme de 32 ans, commis par ce jeune et deux complices, un mineur et un autre jeune qui est toujours en fuite. Le condamné vendait des produits d’entretiens ménagers, mais le soir avec ses amis il basculait vers le côté obscur.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK