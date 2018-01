Tanger: un accident de ferry alerte les autorités espagnoles

Les deux bâtiments sont à quai au port de ville du Détroit et des expertises sont en cours afin d’évaluer les dégâts occasionnés pour chacun , ainsi que de savoir s’ils sont susceptibles de larguer de nouveau les amarres et dans quelles conditions.

Cela s’est passé vendredi dernier et aucune victime n’est à déplorer, alors que les autorités espagnoles ont ouvert une enquête afin de connaître les véritables raisons de cet accident maritime. A ce propos, des témoins oculaires ont affirmé que le ferry avait dévié de sa route à cause d’une défaillance de moteur et n’a pu éviter le navire de croisière.