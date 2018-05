Tanger-Med: l’agence chargée de la gestion du port pointée du doigt

Et l’Observatoire du nord des droits de l’Homme cite en exemple les projets de l’Agence, dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), et dont sont bénéficiaires certaines parties sans qu’un appel d’offres ait été lancé à leur propos. Fait prouvant l’absence flagrante de transparence et de probité au sein de l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée, selon l’Observatoire.

Ainsi, rapporte le quotidien Al Massae de ce jeudi 3 mai, l’Observatoire se pose la question sur les causes pour lesquelles TMSA semble faire exception pour la Cour des compte et ce, alors que de nombreux dysfonctionnements sont pointés du doigt.