Tanger-Med: la douane déniche des bijoux en or dans une cocotte-minute

La douane au port Tanger-Med a mis en échec une tentative d’introduction illégale d’une quantité importante d’or et d’appareils électroniques vers le territoire national.

Lors d’une opération de contrôle routinière, la douane au port Tanger Med a réussi à mettre la main sur près d’un kilo et demi (1.457 grammes) de bijoux en or, soigneusement dissimulés dans une cocotte-minute, en plus d’une importante quantité de marchandises cachées dans un coffre en bois à bord d’un véhicule de tourisme conduit par un ressortissant marocain résidant à l’étranger, indique un communiqué de l’Administration des douanes et impôts indirects.

L’opération s’est également soldée par la saisie de 433 Smartphones usagés, 9 Smartphones neufs, 77 ordinateurs portables, 25 Smart-montres, 19 écrans tactiles pour véhicules, 2 ordinateurs IMac, 6 tablettes usagées, 1 vidéo projecteur (datashow), 11 appareils photos et un appareil détecteur de métaux.