Tanger: la sanction est tombée pour un caïd accusé de violence

A l’issue de l’enquête ordonnée par le parquet de Tanger au sujet des accusations portées par le jeune « A.B », qui dit avoir été victime de violence perpétrée, le 21 avril dernier dans l’un des quartiers de Tanger, par le caïd de l’annexe administrative 12 à Mghogha et des membres des forces auxiliaires, cet agent de l’autorité a été relevé de ses fonctions et affecté sans mission aux services de la préfecture de Tanger-Assilah en attendant de prendre les mesures disciplinaires appropriées à la lumière des résultats de l’enquête judiciaire, précise la même source.

