Tanger: un journaliste kidnappé et sauvagement tabassé

Un journaliste, directeur d’un institut d’information et de communication à la ville du Détroit, a été l’objet d’un kidnapping, rapporte le quotidien Al Massae. Il a été enlevé par deux individus à bord d’un 4×4 et conduit dans un endroit désert et sombre, sis au quartier Tanja El Balia, à l’est de la ville de Tanger.

Là, le journaliste a été rué de coups, blessé et menacé de mort à l’aide d’armes blanches. Il a failli y perdre l’index de sa main gauche et a été dépouillé de tous ses objets personnels, dont son portable, son permis de conduire, ainsi que d’autres documents importants.

De même que les deux kidnappeurs ont réitéré leurs menaces de liquidation physique au cas où leur victime s’aviserait de déposer plainte auprès des services de police. Tout cela sans que je journaliste ne sache encore quels sont les vrais mobiles derrière ce rapt et cette agression sauvage.

Le procureur général près la Cour d’appel de Tanger a donné ses instructions afin que la police judiciaire diligente, d’urgence, une enquête sur cette affaire. Vite dit, vite fait, les services sécuritaires ont mis la main sur les deux mis en cause qui ont été immédiatement interpellés en attendant de répondre de leurs actes devant la justice.

Ben Brahim

Sur le même thème