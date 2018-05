Tanger: des sécuritaires risquent très gros

La police judiciaire de Tanger a ouvert une enquête concernant des sécuritaires et des gendarmes, exerçant au port de la ville, pour leur implication dans un trafic international de drogues et de psychotropes. Cette enquête est venue suite à l’audition administrative d’autres éléments de la police et de la gendarmerie soupçonnés des mêmes délits, rapporte le quotidien Al Massae de ce mardi 29 mai.

Ces investigations, sous la supervision du procureur général compétent, pointent les circonstances dans lesquelles, à différentes périodes, des quantités de drogues et de psychotropes ont été acheminées vers l’Europe via le port Tanger-ville. Lequel acheminement se faisait soit dans des autocars de transport international routier de voyageurs, soit dans des voitures particulières. Elles ont également pour objectif de découvrir si une quelconque connivence n’entache pas le contrôle des bagages et des marchandises par scanner ou par fouille.

Après audition d’éléments de la gendarmerie royale, ajoute le journal, il a été procédé à l’interpellation d’un policier travaillant au port en possession d’une grande quantité de cannabis dans sa voiture. Ce hachich devait être livré à des acolytes pour son acheminement de Tanger vers le port espagnol de Tarifa. Cette interpellation a été rendue possible grâce à la collaboration étroite entre la police judiciaire de la préfecture de police de Tanger et la Direction générale de la surveillance du territoire (DST). A noter qu’il a fallu de longs mois d’investigations pour que cette dernière ait réussi à mettre la main sur le mis en cause en flagrant délit, précise-t-on.

Un autre individu, en relation avec le policier appréhendé, a également été arrêté après avoir été suspecté de servir d’intermédiaire dans ce trafic de drogue et de psychotropes. Les deux ont été placés en garde à vue pour complément d’enquête, sur instructions du parquet général compétent, avant d’être déférés devant la justice.

Larbi Alaoui