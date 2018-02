Tanger: de l’Ecstasy caché dans la couverture d’un nourrisson

La mise en cause, âgée de 23 ans, a été arrêtée à la gare routière de la ville. Portant un nourrisson aux bras, elle avait dissimulé plus de 500 comprimés d’Ecstasy dans la couverture qui recouvrait le bébé, précise le quotidien Al Ahdath Al Maghribia

