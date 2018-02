Talbi Alami: « Mes propos sur la prière des enfants ont été déformés » (Vidéo)

Le ministre a ajouté que les Marocains connaissent pertinemment nos appartenances, soulignant qu’il n’y a pas de personne musulmane plus qu’une autre. «En plus, mon père était imam», a-t-il avancé.

«A un certain moment, on a évoqué, pendant l’intervention, la difficulté des encadrants à apprendre les préceptes de la religion aux enfants en l’absence d’endroits adéquats pour les pratiquer, comme pour la prière par exemple», a-t-il expliqué.