Subvention du gaz butane: voici ce qu’il en est

Lors de la session mensuelle consacrée aux questions orales, le Chef de gouvernement Saâdeddine El Othmani a donné une bonne nouvelle aux Marocains inquiets par la levée de subventions sur plusieurs produits, dont le gaz butane.

D’après le journal Al Ahdath Al Maghribia, ce dernier sera encore subventionné par l’Etat pour les deux prochaines années, précisant que la levée n’est actuellement pas à l’ordre du jour. Le gouvernement compte lever progressivement les subventions à l’instar de ce qui a été fait avec les carburants en septembre 2013 jusqu’à la libéralisation complète du secteur en décembre 2015. Cette levée totale de subvention sur les carburants a, en effet, permis d’économiser 70% du budget de la caisse de compensation, soit 10 milliards en 2016, 12 milliards en 2017 et 13 milliards pour le projet de loi de finances 2018.

Le chef de l’exécutif a confié que la caisse de compensation connaîtra plusieurs changements à l’avenir à cause de l’instabilité du budget réservé à la subvention. D’après certaines études, cette instabilité est due à la hausse au niveau international des prix des produits subventionnés et le besoin de plus en plus accru.

Pour le gaz butane, El Othmani a souligné que le coût n’a pas changé depuis dix ans malgré la hausse des prix de vente de base à l’international qui avait atteint, en 2017, 423 dollars par tonne hors différentiel de transport. La subvention pouvait aller jusqu’à 240% avec un budget de 13,1 milliards de dirhams en 2012 et 13,5 milliards de dirhams en 2014 avant de descendre à 8,9 milliards de dirhams en 2016.

En même temps, cette subvention, selon le chef de gouvernement, profite aux classes riches du Maroc alors qu’elle est destinée, à la base, aux familles démunies. Cette levée de subvention sur le gaz butane et d’autres produits permettra à l’Etat d’investir dans de nouveaux projets de développement social et aider les tranches pauvres.

Noura Mounib