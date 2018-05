Subvention du gaz butane: ce qui est prévu

Le gouvernement compte lever la subvention sur le gaz butane à partir de 2020, comme l’avait annoncé le chef de gouvernement Saâd-Eddine El Othmani. Ce dernier avait en effet précisé que cette subvention profite aux classes riches du Maroc alors qu’elle est destinée, à la base, aux familles démunies. Cette levée sur le gaz butane et d’autres produits permettra à l’Etat d’investir dans de nouveaux projets de développement social et lutter ainsi contre la pauvreté.

