Dans la lettre remise au Souverain, les plaignants ont exprimé leur étonnement que le terrain ait été spolié de la sorte, sans que les auteurs de l’arnaque n’aient présenté un quelconque document authentique tel qu’un titre de propriété dûment certifié. Toutes ces magouilles frauduleuses avaient pour dessein de priver de leurs terres les riverains du projet de la ville nouvelle, Victoria. Ceci, affirment les victimes, avec » la complicité de certaines autorités et d’élus » de la Nation afin de s’emparer de terres agricoles mitoyennes du projet et dont les prix flambent de façon exponentielle.

Les ayant droits, dont certains résident en Europe, s’étaient alors mobilisés contre les agissements de ceux qui tirent les ficelles de cette escroquerie dont le but était de s’emparer du bien d’autrui. Mais cette mobilisation était restée lettre morte devant les différents obstacles et entraves dressés devant eux. Les victimes ne sont même pas parvenues à déposer une demande de contre-expertise, alors que des dizaines de plaintes à l’encontre de l’expert topographique avaient été vainement envoyées aux autorités compétentes.

L’escroquerie avait consisté, d’après les victimes, par leur signature d’un document adoulaire de l’achat de deux hectares faisant partie d’un terrain de soixante-douze hectares, à raison de 50 DH le mètre carré. S’étant aperçus, par la suite, que le prix réel du lot de terrain valait dix fois plus que le prix mentionné, les habitants se sont rétractés et ont annulé leur paraphe.