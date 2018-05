Spoliation foncière au Maroc: l’ADJM lance un appel de détresse

«Nous, signataires, demandons enfin que le parquet indépendant s’engage à traiter plus rapidement les dossiers actuels de spoliations en souffrances surtout dans les cas où les faux sont manifestes et incontestables en exigeant les peines exemplaires», peut-on lire dans le document en ligne.

L’Association pour le Droit et la Justice au Maroc (ADJM) tire la sonnette d’alarme contre les spoliations et détournements d’héritages au Maroc et lance un appel de détresse aux autorités pour éradiquer ce phénomène.