Spoliation: 4 personnes reconnues coupables à Casablanca

Ce sont des peines de prison ferme de 4 à 12 ans qui ont été prononcées. Le quotidien L’Economiste, précise que l’un des accusés est un médecin nommé Zaidi Boumedienne, propriétaire de la clinique Sara à Casablanca. Nassif Abdelaziz, Bechar Bouazzaoui et Abdelfattah Bouhmni sont les autres accusés. Ils ont écopé de la prison ferme et devront payer des dommages et intérêts.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK