Jets de pierres: soyez prudents sur l’autoroute Casa-Rabat

Les usagers de l’autoroute Casablanca-Rabat sont exposés à des risques d’agression, notamment le soir.

En effet, la presse rapporte que certains conducteurs ont été récemment attaqués avec des jets de pierres, ce qui a causé des dégâts matériels et semé la panique chez les victimes. Selon des témoins, ces comportements criminels pourraient conduire à des accidents mortels.

Mohamed Chaab, Casablancais et distributeur de journaux, a déclaré à Hespress qu’il a été victime de jet de pierres, jeudi dernier sur l’autoroute. Il explique que « vers minuit, je me dirigeais vers une société, et j’ai été surpris par une personne qui s’est mise à jeter des pierres sur ma voiture. Heureusement je n’ai pas été touché, mais la voiture juste derrière moi a été endommagée ».

Mohamed Chaab a ensuite averti une patrouille de police qui était positionnée non loin de l’incident. « Sauf qu’ils n’ont pas bougé, ils n’ont fait aucun effort », affirme le témoin.

Rappelons que la police de Mohammédia avait interpellé la semaine dernière l’auteur d’agressions par jets de pierres contre des automobilistes sur la rocade de contournement de Casablanca.

Le suspect avait été placé en garde à vue et une enquête avait été ouverte. Jusqu’à quand l’autoroute entre Rabat et Casablanca fera peur aux automobilistes?

S.E.H.