Souss-Massa: les téléphones portables interdits dans les établissement scolaires

C’est officiel. L’utilisation des téléphones portables est interdite dans les établissements scolaires de la région de Souss-Massa-Drâa.

C’est à travers une note de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Souss Massa, que cette décision a été annoncée. Elle ne concerne pas que les élèves et étudiants, mais également les enseignants et le personnel, qui ne pourront plus utiliser leurs téléphones en classe.

Il faudrait préciser que cette décision était déjà inscrite dans la stratégie de l’enseignement pour 2015-2017, mais n’a jamais été appliquée. En ce qui concerne les sanctions qui pourraient suivre, elles n’ont pas été précisées par l’Académie.

F.R.