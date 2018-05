Solidaire avec le Maroc, le Conseil des ministres saoudien tacle l’Iran

Le Conseil des ministres, réuni, mardi sous la présidence du roi Salmane, a réaffirmé le soutien de l’Arabie Saoudite et sa solidarité avec le Maroc pour faire face à tout ce qui est de nature à porter atteinte sa sécurité et sa stabilité.

Ces immiscions sont opérées pat Téhéran, à travers ses milices du Hezbollah qui assurent des entraînements militaires aux éléments du Polisario, dans le but d’attenter à la sécurité et à la stabilité du Royaume du Maroc, a affirmé le Conseil des ministres saoudien.