SNRT: voici l’émission la plus regardée par les Marocains (VIDEO)

L’émission Lalla Laaroussa occupe la première place au classement des émissions les plus regardées sur la SNRT en 2017.

Des statistiques de Maroc Métrie indiquent en effet que Lalla Laarroussa s’accapare la première place des programmes les plus regardés. Cette dernière, coproduite par la chaîne Nationale pour la radio et la télévision et l’agence Public Prod, compte 6 millions et demi de téléspectateurs pour le prime qui est passé le 20 mai 2017 sur la chaine, soit 68,6 % des téléspectateurs. Un véritable record d’audience du programme depuis son lancement.

Grâce à la réussite de l’émission Lalla Laaroussa, la saison 12 va être lancée prochainement.

En plus de son succès sur la chaîne, Lalla Laaroussa profite également d’un succès remarquable sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twiter, des plateformes d’échange avec le public. On retrouve sur les pages de Lalla Laaroussa sur les réseaux sociaux plus de 3 millions d’abonnés du Maroc et du monde entier, qui échangent des commentaires, des avis sur des sujets particuliers aussi des remarques et suggestions sur chaque prime.

Rappelons que Lalla Laaroussa a été lancée en 2006.L’émission réunit des jeunes couples fraichement mariés. Représentant les quatre coins du Maroc, les candidats concourent pour gagner à la fin un appartement, une célébration grandiose de leur union et un voyage de noce exceptionnel. On retrouve sur chaque prime des résumés, jeux et différents défis. Aujourd’hui, le but est de garder la même notoriété de l’émission et l’améliorer afin de recruter beaucoup plus de téléspectateurs.