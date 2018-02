Skhirat: la gendarmerie intervient après un vol de bétail

Sur instruction du parquet général près la cours d’appel de Rabat, les receleurs ont été présentés à la justice et le butin récupéré a été restitué à ses propriétaires, alors que les recherches se poursuivent activement pour mettre la main sur l’auteur principal et d’autres éventuels complices, conclut la source.

La Gendarmerie Royale de Skhirat a procédé, les 26 et 27 janvier, à l’interpellation de sept personnes impliquées dans l’achat de bétail volé et à l’identification du voleur principal, recherché pour vols de cheptel par plusieurs unités de la Gendarmerie Royale, apprend-on auprès des autorités locales de la préfecture de Skhirate-Temara.