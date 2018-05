Sidi Slimane: un agresseur sexuel récidiviste sous les verrous

Selon la DGSN, les premiers éléments de l’enquête révèlent que le suspect, qui fait l’objet de recherches émises à son encontre par la Gendarmerie royale pour les mêmes actes criminels, a exposé la victime à une « agression sexuelle superficielle », après l’avoir forcé à l’accompagner dans un lieu désert aux alentours de la ville de Sidi Slimane. Aussitôt informés, les éléments de la sûreté ont réussi à déterminer l’identité du mis en cause et à l’appréhender dans un bref délai.

