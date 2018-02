Sidi Moumen: la police découvre la planque de trafiquants de drogue

Selon la DGSN, les perquisitions menées par les éléments de sûreté au domicile occupé par les deux mis en cause au quartier Sidi Moumen ont permis la saisie de 583 kilogrammes de chira et de 34 kilogrammes de « maâjoune », qui étaient destinés à la commercialisation.

La police de Bernoussi a arrêté, ce mercredi, deux frères, dont l’un faisait l’objet d’un avis de recherche national, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogue et de psychotropes.