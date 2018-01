Sidi Kacem: des présidents de communes détournent les cartes de l’entraide nationale

A noter, enfin, qu’un grand nombre d »ouvriers de l’Entraide nationale sont toujours dans l’attente que les décideurs du ministère de l’Intérieur régularisent leur situation précaire. Et plus particulièrement les agents de service qui espèrent bénéficier de la couverture médicale, ainsi que des prestations de la Caisse de retraite.

D’un autre côté, et dans le cadre de ces détournements criminels d’indemnités mensuelles, la Direction de l’Entraide nationale compte sur son système informatique dans l’objectif d’avoir l’oeil sur l’organisation idoine de la main d’oeuvre temporaire ou permanente et la garantie que les indemnisations mensuelles arrivent à bon port aux vrais bénéficiaires.

La semaine dernière, la police judiciaire de Sidi Kacem a diligenté une enquête sur ces dysfonctionnements et les mis en cause ont été entendus, ainsi que les plaignants, sur cette affaire d’abus de confiance.