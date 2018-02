Sexe et chantage: 1700 Saoudiens victimes d’extorsion au Maroc

Tout commence par une connaissance virtuelle sur Facebook, puis des conversations vidéo sur Whatsapp pouvant conduire à des pratiques sexuelles. Les vidéos et les photos sont bien évidemment enregistrés par les manipulateurs et vont ensuite leur servir de moyens de pression sur les victimes.

