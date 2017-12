Cette année 2017 risque d’être inoubliable pour les agents d’autorités. Et pour cause, le séisme politique continue de faire des ravages dans leurs rangs. Le ministère de l’intérieur vient, en effet, selon le journal Assabah, de relever de leurs fonctions 100 Cheikhs et Mokaddem dans plusieurs régions du Maroc pour transgression de loi.

Ces derniers auraient, en complicité avec des Caïds et des Bachas limogés dans le dernier séisme, commis de graves erreurs de gestion, en lien avec l’habitat insalubre. D’autres ont été limogés pour avoir participé à des marches de protestation et organisé des manifestations. Comme ce qui s’est passé le 16 décembre à Fkih Bensaleh, où six agents d’autorité, drapeaux à la main, ont organisé un sit in face à la commune.

Pour rappel, 180 responsables, dont six gouverneurs, six secrétaires généraux, huit pachas et présidents d’arrondissement, cent vingt-deux caïds et dix-sept khalifas, ont été relevés de leur fonction le 11 décembre suite à un rapport sur le suivi de l’action des agents d’autorité.

N.M.