Sécurité routière: le Maroc peut (beaucoup) mieux faire

Nombreux sont les messages véhiculés par les médias dans le cadre des différentes campagnes de sensibilisation visant à attirer l’attention sur la nécessité de s’impliquer de manière consciente et responsable dans le respect du code de la route et de la circulation, néanmoins il est important de consentir davantage d’efforts en vue d’inculquer aux futures générations l’importance de respecter le code de la route.

Cette stratégie vise aussi à concentrer les ressources sur ces enjeux pour parvenir à réduire le taux d’accidents de 50% en adoptant des mesures réalistes et claires susceptibles de réaliser des résultats importants à l’horizon de 2021 et 2026.

La célébration de la Journée nationale de la sécurité routière (18 février de chaque année) constitue une occasion pour tirer la sonnette d’alarme sur la nécessité de respecter le code de la route, en respectant la priorité, les signalisations et le dépassement non autorisé, entre autres, à travers une nouvelle approche qui repose sur le respect mutuel entre les conducteurs et les piétons.