Sebta: que mijote donc l’Espagne?

Le gouvernement du Royaume d’Espagne persiste à provoquer le Maroc en tentant de négocier avec les autorités nationales la création d’un bureau douanier au poste frontière Bab Tarjal 2, rapporte le quotidien Akhbar Al Yaoum. Cette décision de vouloir inclure l’enclave de Sebta dans l’Union douanière de l’UE survient après les pressions exercées par des associations des droits humains et des partis politiques sur le gouvernement espagnol. Pressions exigeant à ce que le problème du poste frontière soit résolu et ce, après que six personnes y avaient succombé dans des bousculades, en moins d’une année.

