SDX Energy: nouvelle découverte de gaz au Maroc

La société pétrolière britannique, SDX Energy Afrique du Nord, vient d’annoncer, ce lundi 7 mai, la découverte de gaz naturel conventionnel dans son puits d’exploration LMS-1, situé dans la région du Gharb.

La compagnie britannique a déclaré dans un communiqué que «le puits LMS-1 a été foré à une profondeur totale de 1158 mètres. Et 16,4 mètres de sables bitumineux à gaz conventionnels nets ont été découverts dans ce puits d’une porosité moyenne de 32%». La société a aussi signalé que «des boutures ont montré, sur le même puits, des signes de fluorescence indiquant la présence potentielle d’hydrocarbures liquides dans la section rencontrée».

« Le puits est maintenant complété en tant que producteur de gaz naturel conventionnel dans l’intervalle H-9 et, une fois que l’appareil aura quitté l’emplacement, le puits sera perforé et testé. On prévoit également un essai qui sera effectué environ trente jours après le départ de l’appareil », ajoute le communiqué.

Les responsables de la compagnie pétrolière sont très satisfaits par cette découverte. « Nous sommes très satisfaits des résultats de cette exploration car elle a considérablement dépassé nos estimations de préforage, tant pour la qualité du réservoir que pour l’épaisseur. Comme pour la découverte LNB-1, il s’agissait d’une perspective d’exploration plus risquée. Nous n’avions jamais pénétré auparavant dans un emplacement structural similaire. Nous étions prêts à subir les surpressions dans cette zone et nous avons réussi à enregistrer et compléter ce puits avec succès », a déclaré Paul Welch, Président de SDX Energy.

Avant de conclure: «Une fois le forage terminé, nous procéderons à un essai approfondi de ce puits, étant donné la source plus profonde, les éléments gazeux plus lourds et la fluorescence observée dans les boutures. Nous prévoyons également une production de condensat pendant l’essai. Les résultats de nos deux derniers puits d’exploration ont ouvert une nouvelle aire de jeu très importante pour nous dans le Gharb. Alors que le Groupe est sur le point de doubler sa production globale en 2018, cela nous donne la possibilité de développer davantage nos réserves et notre potentiel de production au Maroc où nous visons un quadruplement de la production de notre portefeuille actuel à court terme. Je suis impatient de mettre à jour nos actionnaires sur les résultats du test de puits LMS-1 en temps voulu.»

D.K.