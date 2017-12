L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Ce dernier a finalement été arrêté et avoué les faits. Après enquête, le tribunal de première instance de Rabat l’a condamné à 10 ans de prison ferme pour viol, abus sexuel et attentat à la pudeur.

Six mois après, la victime a commencé à souffrir de troubles mentaux. Consulté par un psychologue, elle avoue toute l’histoire. Le père s’est immédiatement dirigé chez les autorités pour porter plainte. Le journal Assabah qui a révélé ces informations, rapporte que l’adolescent a tenté de se suicider lorsque l’histoire a été dévoilée et n’arrivait même plus à apprendre le Coran.

Au cours d’un déplacement dans l’une des villes pour le casting, le mis en cause a rencontré la victime et lui a promis de l’aider à participer dans des concours au Golfe. De retour à Rabat, l’adolescent a rendu visite au journaliste dans son domicile où ce dernier l’a violé à maintes reprises, lui donnant même parfois des sommes d’argent.