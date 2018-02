Scandale: un imam viole des enfants dans une mosquée à Témara

Les habitants du douar Oulad Benasr de la ville de Témara ont connu récemment une affaire de viol scandaleuse. Et pour cause, un Imam, censé donner des cours de coran, a abusé sexuellement d’enfants âgés de moins de 8 ans dans la mosquée.

