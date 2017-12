Santé: une épidémie d’Afrique subsaharienne angoisse les Casablancais

Le ministère de la santé est inquiet à cause d’une dangereuse épidémie provenant d’Afrique subsaharienne. Plusieurs familles des quartiers Al Azhar et Farah Salam à Casablanca ont été, en effet, appelées à se rendre d’urgence aux centres sanitaires les plus proches pour recevoir des vaccins et effectuer des analyses de sang.

Les responsables des centres ont pris leurs coordonnées afin de les contacter dans les prochains jours sans pour autant leur expliquer les raisons de ces mesures. Un habitant vacciné, lui, a confié au journal Assabah que l’inquiétude est à son comble dans le centre sanitaire à cause d’une grave épidémie qui proviendrait d’Afrique subsaharienne, surtout que la région connaît un flux important d’immigrants subsahariens.

«Plusieurs personnes de différents âges ont reçu les vaccins et effectué des analyses sanguins. En revanche, d’autres familles ont refusé de se rendre aux centres sanitaires parce qu’elles ne connaissent pas les causes de cet appel», explique le quotidien. Maintenant, l’absence de communication à ce sujet a fait sombrer les habitants de ces quartiers dans une véritable angoisse. Si certains estiment qu’il s’agit d’un vaccin contre la méningite, d’autres paniquent à l’idée que ce soit la malaria. Entre temps, le ministère de la santé se vautre dans le silence.

