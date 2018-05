Santé: le Ramed au bord de la faillite?

Hormis le fait que le nombre de bénéficiaires est énorme, les comptes du Ramed agonisent et la faillite est bel et bien proche, affirme le quotidien. Selon Al Ahdath, plusieurs hôpitaux publics et CHU ont envoyé une lettre à l’actuel ministre de la santé, Anas Doukkali, l’informant qu’ils étaient incapables de soigner les bénéficiaires du Ramed tant que le système n’a pas payé ses dettes auprès du Fonds d’appui à la cohésion sociale.

Menée en collaboration avec le ministère de la Santé et l’agence nationale de l’assurance maladie, l’enquête vise à dévoiler le nombre exact des bénéficiaires du Ramed, qui dépasse aujourd’hui les 11,5 millions. Un chiffre qui dépasse largement, selon le quotidien, l’objectif fixé au lancement du système et qui est de 8 millions de personnes.

Le Ramed vit-il ses derniers jours ? C’est ce que laisse présager ses comptes, de plus en plus dans le rouge, croit savoir Al Ahdath Al Maghribia. Selon le quotidien, une enquête du ministère de l’Intérieur est actuellement menée concernant les dysfonctionnements soulevés pour l’octroi de cartes Ramed. Des rapports ont ainsi révélé des irrégularités dans l’opération d’inscription au niveau de plusieurs annexes administratives.