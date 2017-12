Santé: les pharmaciens haussent le ton contre le ministère de la Santé

Le torchon brûle entre la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc (FNSPM) et la dDirection du médicament et de la pharmacie du ministère de la Santé. Cette dernière aurait exclu la fédération d’une réunion avec certains décideurs du secteur au sujet du projet d’amendement de la loi 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie.

La FNSPM accuse, dans un communiqué, le ministère de la Santé de soutenir cette exclusion et cette manipulation du secteur pharmaceutique qu’elle qualifie de dangereuse. « Cette politique risque de corroborer les échecs du passé, de déstabiliser le secteur et de mettre en péril la santé des citoyens », regrette la fédération. Ce projet d’amendement prévoit, en effet, d’autoriser la vente en ligne de médicaments, ce qui impactera les intérêts des pharmaciens. « La fédération dénonce vivement cette approche sélective qui ne respecte pas les principes de la Constitution. Cette politique discriminatoire de la Direction du médicament et de la pharmacie est loin d’être objective. Un projet d’amendement doit être préparé par toutes les parties prenantes du secteur », déplore-t-elle.

N.M.