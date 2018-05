Santé: Faut-il faire du sport pendant le ramadan ?

L’activité physique, qui est un passe temps pour certains et une nécessité pour le corps pour d’autres, pose la question de savoir si le sport et le ramadan font bon ménage et si les diabétiques courent le risque en adoptant un programme exceptionnel durant ce mois.

Avant la rupture du jeûne, on constate de longues rangées d’amateurs de marche dans toutes les villes du Maroc.

Les experts assurent que l’activité physique est de nature à préserver le sportif contre plusieurs maladies et troubles psychiques. Les médecins interrogés affirment que la marche et les sports collectifs ont des bienfaits sur la santé physique et mentale, en apaisant la pression et en boostant le moral, même pendant le ramadan.

Selon les spécialistes de la médecine de sport, il est prouvé que le sport pendant le ramadan est plus bénéfique pour la condition physique et la prévention des maladies, sachant que « le degré du bienfait dépend de l’âge, de l’état physique, du type du sport et de la manière, du temps et de la cadence de sa pratique ».

Pour tirer bénéfice de l’activité physique, il faut choisir le bon moment pour les exercices. Hors ramadan, certains choisissent le petit matin pour pratiquer du sport, alors que d’autres préfèrent la fin de la journée.

Durant le ramadan, si l’objectif est de stabiliser le poids, stimuler la circulation sanguine ou se relaxer, les experts conseillent de pratiquer des exercices légers ou moyens trois ou quatre heures après la rupture du jeûne.

Mais, s’il s’agit de perdre du poids ou de réguler le cholestérol, les experts et médecins conseillent de faire du sport « intense » une ou deux heures avant la rupture du jeûne.

Dans l’ensemble, toute personne peut choisir le moment opportun, selon son programme quotidien et ses capacités physiques, et adapter son effort progressivement durant ce mois sacré. Notons enfin qu’il est très important de boire de l’eau pendant le ftour pour tous les sportifs.

S.L.