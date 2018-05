Santé: comment garder la ligne pendant Ramadan

Comment ne pas prendre du poids pendant le ramadan ? Le ramadan n’autorise aucune prise alimentaire du lever au coucher du soleil, mais signifie pour de nombreux pays un mois de fête et d’excès alimentaire où une nourriture abandonnante est servie toute la nuit. Durant le mois sacré, nous sommes confrontés à notre «bête noire»: le SURPOIDS.

Cet excès de poids pose problème à la plupart d’entre nous car il ne se limite pas à une classe sociale ou à une communauté particulière. Les moyens de l’atténuer sont nombreux.

Nous pouvons profiter de ce mois de jeûne pour adopter de nouvelles habitudes alimentaires qui nous permettront de rester en bonne santé sur le long terme.

Voici nos conseils pour une bonne alimentation :

Ne pas prendre tout son ftour d’un seul coup : vous pouvez rompre le jeûne avec des dattes, source intéressante de minéraux, en les associant avec des fruits frais afin d’éviter une hausse de glycémie. Et après un peu de repos, vous pouvez manger les autres aliments et plats de votre ftour. Veillez à éviter de grignoter continuellement durant la soirée !

Votre alimentation ne doit pas contenir de grandes quantités de graisse et d’huile.

Les soupes sont conseillées : harira, chorba, tchicha… Selon les diététiciens, elles constituent un apport de 20 à 30 g de glucides.

Mastiquez bien ! Plus vous mangez vite, plus vous mangez de grandes quantités.

Évitez les bonbons et les sucreries ! Mangez plutôt des desserts faits maisons.

Mangez des légumes et des fruits au ftour et au shour. Ils vous aideront à bien tenir la journée de jeûne, notamment s’ils contiennent du sucre ou un pourcentage élevé d’eau afin d’éliminer les toxines.

Équilibrez les différents repas en aliments des principaux groupes : féculents, fruits, légumes…

Consommez des plats traditionnels à base de céréales et de légumineuses. Une à deux fois par semaine, vous pouvez aussi manger de la viande blanche, du poisson et des œufs. Buvez beaucoup d’eau durant la nuit ! L’hydratation doit être suffisante et régulière : eau, thé, jus…

Mais réduisez la consommation des boissons gazeuses ou contenant de la caféine afin d’éviter les ballonnements et l’insomnie. Beaucoup d’entre nous se sentent incapables de bouger après le ftour en raison de notre alimentation. Pour bien digérer, il est nécessaire de pratiquer quelques exercices physiques ou de marcher après ce repas.

Enfin, évitez la prise de médicaments non nécessaires.

Sur le même thème