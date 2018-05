La sanction est tombée pour l’homme qui avait agressé sa femme à Inezgane

Le verdict est tombé. L’homme qui avait agressé, en mars dernier, sa femme sur la voie publique à Inzegane, a été condamné, vendredi, par le tribunal de première instance de la ville à un an et demi de prison ferme et à une peine d’amende de 500 dirhams.

