Samira Saïd livre des petits secrets sur Hassan II

« Quand j’ai grandi, il aimait m’entendre chanter en français », confie-t-elle, ajoutant qu’elle avait participé à un concert au Palais en présence de l’ancien président égyptien Anouar El Sadat. Hassan II, se rappelle-t-elle, avait choisi Ghita Benabdeslam et Aziza Jalal pour interpréter des chansons de Smahane et d’Oum Kalthoum. « À l’époque, j’apprenais beaucoup de chansons en français pour faire plaisir au roi. D’ailleurs, rares sont les personnes qui m’ont déjà écoutée interpréter des chansons dans d’autres langues que l’arabe », souligne Samira Saïd.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK