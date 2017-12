Samira Said, allez-vous rentrer au Maroc pour y poursuivre votre carrière? (VIDEO)

Qu’il est loin le temps où la petite et timide Samira Ben Said participait à l’émission « Mahawib » (Dons) du regretté compositeur Abdenbi Jirari sur l’écran noir et blanc de la RTM et faisait ses premiers pas d’interprète à la voix juvénile mais déjà prometteuse! Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts du séculaire Bouregreg et du delta du Nil où elle a préféré s’installer et y faire la carrière que l’on sait.

La petite et talentueuse chanteuse r’batie est ainsi devenue la grande diva Samira Said, avec des tubes planétaires, qu’il serait fastidieux d’énumérer, et une carrière des plus prometteuses dans la chanson marocaine, arabe et orientale.

Plusieurs fois, notre Samira nationale avait évoqué son retour au Royaume pour une retraite bien méritée auprès des siens. Et plusieurs fois, ce projet a été jeté aux oubliettes. Mais cette fois-ci, il paraît que le retour aux sources, le retour au bercail douillet, est imminent. Et c’est dans la cadre de la célèbre émission « Sahibet essaada » que Samira persiste et signe.

Et son dernier album, intitulé « 3ayza a3ich » (Je voudrais vivre), ayant fait un tabac, est un titre prémonitoire exprimant l’ardent désir de la star de la chanson arabe de s’installer définitivement dans son pays d’origine. Non pas pour « se refaire une santé artistique » ou de cultiver son jardin, une ferme selon l’animatrice, comme dans le roman de Voltaire « Candide » ou de « s’occuper de ses fourneaux », comme le cordon bleu qu’elle doit sûrement être en tant que R’batia. Du tout, répond Samira! Son objectif est de vivre auprès des siens et d’admirer l’Océan Atlantique à chaque lever du soleil marocain.

Message reçu cinq sur « khamsa »! Bienvenue chez vous, Samira Said et son fils, Shady Ennaboulsi, parmi les vôtres au Maroc!

