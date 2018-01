Samira Saïd a reçu un cadeau de ses fans pour son anniversaire (VIDEO)

Celle qui vient de fêter ses soixante ans (et pas une ride !) n’a pas hésité à partager la vidéo sur Instagram, remerciant par la même occasion ses fans pour leurs encouragements et leur amour. « La meilleure chose est de se réveiller et de trouver un cadeau résumant une grande partie de mon existence. Merci pour tout le bonheur vécu à vos côtés! », a-t-elle écrit.

La diva marocaine, Samira Saïd, qui a fêté son anniversaire le 11 janvier, a reçu un beau cadeau de ses fans. Il s’agit d’une vidéo de six minutes rassemblant les moments forts de sa carrière entamée depuis plus de quarante ans.