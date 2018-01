Samia Abbari, une Marocaine qui brille en Italie (VIDEO)

Jusqu’en 2016, le public marocain ne connaissait pas cette jeune femme qui n’a jamais oublié son pays d’origine. Lors du forum Milan Expo pour la nutrition, auquel prenait part plus de 150 pays, Samia, élue par l’Italie ambassadrice du Maroc pour l’événement, a fait la connaissance avec la délégation marocaine présidée par la princesse Lalla Hasnae. «Quelques jours après, les dirigeants du Festival international du film à Marrakech m’ont contacté afin d’animer les soirées au Palais des Congrès», se rappelle Samia Abbari, non sans émotion. C’est là que le public marocain découvre cette jeune femme au parcours exemplaire. Si sa première apparition au festival n’a pas été au goût de tout le monde, Samia restait confiante. «J’ai été parfois critiquée mais c’est normal parce que la nouveauté n’est généralement pas facilement acceptée. Au fil des jours, le public s’est habitué à mon style», ajoute-t-elle.

Son émission culinaire «Salsa Piccante», diffusée de 2009 à 2012 sur une chaîne italienne, était l’un des programmes les plus suivis en Italie. «Pendant les années de diffusion de mon émission, j’ai réussi à établir des archives de recettes. J’ai finalement publié mon livre de cuisine internationale en collaboration avec l’une des plus grandes maisons d’édition appartenant à la fille de l’ancien dirigeant italien Silvio Berlusconi», raconte Samia, dont ce dernier est également le patron !

Elle s’appelle Samia Abbari. Elle vit depuis vint-cinq ans en Italie et c’est une véritable touche-à-tout. Diplômée de l’Institut d’art dramatique à Rome, cette Marocaine ne s’est pas limitée au cinéma, mais s’est également intéressée au mannequinat, au stylisme, à l’animation et à la cuisine.